ندوات وورش عمل بمدارس الشلاتين للتوعية بترشيد استهلاك المياه

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قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ انشطة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها بالمدارس بمدينة الشلاتين حيث تم تنفيذ ندوات للتوعية بمدرسة سعد ابوريدة اعدادي وثانوي ومدرسة السادات الابتدائية كما تم تنفيذ مجله للصحافه المدرسية «سر الحياه» وورش ومسابقات فنية وتوزيع مطبوعات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وتنفيذ اذاعه مدرسية للتوعية المائية لطلاب المدارس.

ومن جهة أخرى تقوم الشركة بتنفيذ زيارات ميدانية لمحطات تحلية المياه للتعريف بمراحل التحلية والمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.