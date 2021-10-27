إقبال سياحي متزايد على معابد الكرنك بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، إقبال سياحى متزايد على مجموعة معابد الكرنك وباقى المزارات السياحية في الأقصر حيث شهدت وصول عدد كبير من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يتراوح عددهم من ٧٠٠٠ إلى ٩٠٠٠ سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات «اليوم الواحد»، واستمرت المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا .

تدفقات سياحية بالكرنك

وأعرب السياح عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف.

تدفقات سياحية بالكرنك

كما شهدت منطقة صالة الاعمدة بمعابد الكرنك إقبال كبير من السياح لمشاهدة أكبر صالة اعمدة في العالم تتكون من ١٣٤ عمود على شكل زهرة اللوتس المفتوحة المقفولة والاستمتاع بجمال الألوان التي ابرزها المرممين المصريين ضمن المشروع القومى لإعادة ترميمه وتطويره ضمن خطة وزارة الاثار في مختلف المناطق الأثرية.

تدفقات سياحية بالكرنك

كما طاف السياح حول الجعران المقدس وملامسته والدعاء لتحقيق الأمنيات التي يحلمون بها. وأعرب السياح عن سعادتهم بالتواجد على أرض الحضارات مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية.

تدفقات سياحية بالكرنك

ومن جانبه، أعرب الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر، عن سعادته التدفقات السياحية القادمة من مختلف الجنسيات والأسواق العالمية لمشاهدة الآثار والمشروعات الأثرية العملاقة بالاقصر ومختلف المحافظات مؤكدا أن هناك تنسيق كبير مع عدد من الاسواق لقدوم أعداد جديدة منها للاستمتاع بالسياحة الثقافية، بجانب ما يحققه الاستعداد لافتتاح طريق الكباش من شغف لمشاهدته ومتابعة الاحتفالية المرتقبة.