جولات الحنطور تنتعش بالأقصر مع بداية الموسم السياحي الجديد

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انتعاشة سياحية كبيرة مع بداية الموسم السياحى الجديد تشهدها مدينة الأقصر حاليا، حيث يقوم السياح بأداء برنامج الزيارات للمناطق والمقاصد الاثرية، والتى يتخللها برنامج ترفيهي بركوب الحنطور وعمل قول من العربات للتنزه على الكورنيش وبميادين المدينة الساحرة، على أنغام «الاقصر بلدنا بلد سواح» والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بجو الاقصر الرائع، وسط فرحة أهالي المدينة بعودة السياحة من جديد إلى أرض المحافظة.

جولة الحنطور فى الاقصر

وقال محمد همام وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إنه مع بداية شهر أكتوبر الحالى، بدأت بشاير الموسم السياحى الجديد تهل على المدينة والتى تشهد معدل كبير في تدفقات السياح القادمين للاقصر من خلال رحلات اليوم الواحد أو من خلال الرحلات المباشرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى تأثرت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا ان ما تشهده الاقصر من اكتشافات متعددة، مشروعات اثرية ومنها طريق الكباش ساهم بشكل ملحوظ في هذه الانتعاشة، والتى من المتوقع زيادتها بعد احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعونى، مؤكدا ان السياح يصرون على ركوب عربات الحنطور وعمل جولة داخل المدينة.

جولة الحنطور فى الاقصر

وقال حسن محمد، سائق حنطور، ان الحركة الوافدة للمدينة أفضل بكثير من العام الماضى، موضحاً ان هناك العديد من الجنسيات التي تزور الاقصر حاليا منها امريكا، ألمانيا، رومانيا، بيلاروسيا، البرتغال، إيطاليا، روسيا، وغيرها من الجنسيات الذين يخرصون على ركوب الحنطور، مؤكدا انها بشاير الخير لكل العاملين بالقطاع السياحى.

وذكر أحمد عدوى، سائق حنطور، إن هناك ٣٤٠ عربة تعمل بالأقصر، وهناك عدد من المواقف المعتمدة بالمدينة لها في الكرنك وناحية معبدالاقصر، مؤكدا أن الكل يتسابق لإبراز جمال عربته وتزيينها لجذب السياح لعمل الجولة التي يحرصون عليها وقت العصارى مؤكدا ان الموسم الجديد مبشر للكل داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحرص مصر والمصريين.