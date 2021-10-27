البابا تواضروس يشيد بدور «لجنة التاريخ القبطي» (صور)

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ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اجتماع لجنة التاريخ القبطي برئاسة بمشاركة أعضاء اللجنة المقيمين في الخارج.

تضمن الاجتماع الذي عقد افتراضيا عبر تطبيق زووم، عدة كلمات من الآباء المطارنة والأساقفة والأساتذة أعضاء اللجنة كما دارت عدة مناقشات حول العديد من الاقتراحات.

وقرر الاجتماع تشكيل أربع لجان فرعية لأعمال اللجنة وهي، لجنة إعداد معجم للشخصيات البارزة في التاريخ الكنيسة خلال المئتي سنة الماضية، و لجنة وثق تاريخ كنيستك المحلية، و لجنة التاريخ الاجتماعي للأقباط، و لجنة إعداد الأفلام الوثائقية التاريخية.

من جانبه، أثنى البابا خلال الاجتماع على المشاركة الفعالة للأعضاء في أعمال اللجنة، مشيراً إلى عقد الاجتماع التالي بعد شهرين.

وكرم البابا خلال الاجتماع أمير نصر أستاذ التاريخ الكنسي بالكليات الإكليريكية، وعضو اللجنة، والدكتور فوزي إسطفانوس مؤسس مؤسسة سان مارك للتراث القبطي اللذين وافتهما المنية خلال العام الجاري.

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يذكر أن لجنة التاريخ القبطي تم تشكيلها في أبريل الماضي، بالقرار البابوي رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ ، امتدادًا لأول لجنة للتاريخ القبطي التي تأسست عام ١٩١٧.