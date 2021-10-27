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قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضبط كميات من الحشيش والآيس بحوزة 5 عناصر إجرامية في القليوبية وأسيوط

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قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضبط كميات من الحشيش والآيس بحوزة 5 عناصر إجرامية في القليوبية وأسيوط قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضبط كميات من الحشيش والآيس بحوزة 5 عناصر إجرامية في القليوبية وأسيوط

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، كميات من المواد المخدرة بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي القليوبية وأسيوط، تقدر قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديريتي أمن القليوبية وأسيوط، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدري الحشيش والآيس، وترويجهما على عملائهم، متخذين من دائرتي قسم شرطة العبور ومركز شرطة القوصية مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وسيارة ودراجة نارية بدون لوحات ومبلغ مالي وسلاحين أبيض.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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