أخبار عاجلة

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ممرض يتحرش بـ ربة منزل في غرفة العناية المركزة.. تفاصيل القصة بعد إحالة المتهم لـ الجنايات

Print
ممرض يتحرش بـ ربة منزل في غرفة العناية المركزة.. تفاصيل القصة بعد إحالة المتهم لـ الجنايات ممرض يتحرش بـ ربة منزل في غرفة العناية المركزة.. تفاصيل القصة بعد إحالة المتهم لـ الجنايات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جريمة حدثت داخل مستشفى خاص بمنطقة الطالبية في الجيزة، وكان المتهم ممرضا لامس أجزاءً حساسة من جسد مريضة ربة منزل- 38 سنة- أثناء تواجدها بغرفة العناية المركزة.

وبعد تحقيقات استمرت نحو 3 أشهر، وورود تحريات أجهزة الأمن أحالت النيابة العامة الممرض المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي حدّدت جلسة 2 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمته فيما نُسب إليه.

اقرأ أيضًا| في الأتوبيس والمحل والشارع.. 3 وقائع تحرش بفتاتين وطفلة خلال 48 ساعة (فيديو)

التحقيقات دلت على أن المجني عليها كانت في العناية المركزة، دخل عليها ممرض وتحرش بها وأمسك مناطق حساسة من جسدها، فأبلغت أشقاءها الذين اتصلوا بالشرطة.

وورد بتحريات أجهزة الأمن أن سيدة توجهت للمستشفى لمعاناتها من ضيق تنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هوندا تعلن عن سعر سيفيك سي 2022..تبدأ تسليمها خلال هذا العام (فيديو)

هوندا تعلن عن سعر سيفيك سي 2022..تبدأ تسليمها خلال هذا العام (فيديو)

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)