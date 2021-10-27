ممرض يتحرش بـ ربة منزل في غرفة العناية المركزة.. تفاصيل القصة بعد إحالة المتهم لـ الجنايات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جريمة تحرش حدثت داخل مستشفى خاص بمنطقة الطالبية في الجيزة، وكان المتهم ممرضا لامس أجزاءً حساسة من جسد مريضة ربة منزل- 38 سنة- أثناء تواجدها بغرفة العناية المركزة.

وبعد تحقيقات استمرت نحو 3 أشهر، وورود تحريات أجهزة الأمن أحالت النيابة العامة الممرض المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي حدّدت جلسة 2 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمته فيما نُسب إليه.

اقرأ أيضًا| في الأتوبيس والمحل والشارع.. 3 وقائع تحرش بفتاتين وطفلة خلال 48 ساعة (فيديو)

التحقيقات دلت على أن المجني عليها كانت في العناية المركزة، دخل عليها ممرض وتحرش بها وأمسك مناطق حساسة من جسدها، فأبلغت أشقاءها الذين اتصلوا بالشرطة.

وورد بتحريات أجهزة الأمن أن سيدة توجهت للمستشفى لمعاناتها من ضيق تنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.