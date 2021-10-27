درايفر تريت تُواصل مسيرة تنمية أعمالها في قطر

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أعلنت "درايفر تريت"، شركة الخدمات الاستشارية لقطاع البناء، عن انضمام فارشاد موسوي دوست وروبي بيتي كعضوين جديدين إلى فريقها في قطر. وتُعدّ هذه التعيينات خير دليل على استراتيجية التوسع المستمر عبر الأعمال وتعزز قدرة شركة الخدمات الاستشارية على خدمة ودعم القائمة المتنامية من العملاء في المنطقة.

وسيتولّى فارشاد منصب مدير انطلاقاً من مقرّه في الدوحة. ويُعتبر فارشاد متخصصاً في تحليل حالات التأخير والتعطيل الجنائي، ويحمل في جعبته خبرةً تفوق 17 عاماً في قطاع البناء اكتسبها من العمل في مشاريع رفيعة المستوى في الشرق الأوسط وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل فارشاد عضوية معهد المحكّمين القانونيين وهو خبير هندسي مُسجّل في المؤسسة الملكية للمسّاحين القانونيين. وهو حاصل على ماجستير في قانون البناء وبكالوريوس في الهندسة الصناعية ودبلوم في التحكيم الدولي، ويتمتّع بخبرة دولية في تسوية النزاعات في إجراءات التقاضي والتحكيم والحكم والوساطة.

أمّا روبي فسيتولّى منصب المستشار الأوّل في الشركة، ويحمل روبي ماجستير في قانون وممارسات البناء، ويتمتّع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في مسح الكميات والإدارة التجارية في المملكة المتحدة وقطر، وهو عضو في معهد المحكّمين القانونيين والمؤسسة الملكية للمسّاحين القانونيين.

وفي هذا السياق، قال السيد مصطفى غون المدير الإقليمي للشركة في قطر والكويت:

"أُعرب عن سعادتي بالترحيب بالسيد فرشاد والسيد روبي ضمن فريقنا في قطر. ونحن على يقين أنهما سيُشكّلان إضافة رائعة للفريق في مرحلة نسعى فيها إلى تنمية أعمالنا وتوسيع قدراتنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".