أخبار عاجلة

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ18

Print
اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ18 اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ18
ناقشت الموضوعات الهادفة لتعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة

اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ18

عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الـ18.

وحضر الاجتماعَ قائدُ القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

وناقش الاجتماعُ العديدَ من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في الدول الأعضاء، وتحقيقًا لمتطلبات منظومة التعاون الخليجي في المجالات العسكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني

النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته