هيئة المراجعين تجري تعديلات على قواعد "التعليم المهني المستمر"

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تغيير آلية احتساب الالتزام بالبرنامج من نظام النقاط إلى الساعات

أجرت هيئة المراجعين والمحاسبين تعديلات على القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر.

ومن أبرز هذه التعديلات، تغيير آلية احتساب الالتزام ببرنامج التعليم المهني المستمر من نظام النقاط إلى نظام الساعات، إضافة إلى تعديل عدد الساعات المطلوبة لجميع الفئات الملزمة بالبرنامج.

وشملت التعديلات إعفاء المتقاعدين عن العمل، في حال توافر مجموعة من الشروط، من الالتزام بالبرنامج، فضلاً عن السماح بالتوقف المؤقت عن الالتزام بالبرنامج لفئة الملزمين الباحثين عن عمل.

وتقرر احتساب تدريب طلاب الجامعات والكليات من ضمن ساعات التعليم المقبولة في البرنامج، وكذلك وضع حد أدنى للساعات التعليمية في مجالات متخصصة للملزمين من فئة المرخصين.