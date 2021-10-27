القصبي يبحث مع مسؤولي شركات عالمية الفرص الواعدة وفق رؤية 2030

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على هامش أول أيام أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، مجموعة من المسؤولين، على هامش أول أيام أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد بالرياض خلال الفترة 26 - 28 أكتوبر 2021م.

وبحث القصبي، مع الوزير المكلف لشؤون التجارة والاقتصاد الفرنسي فرانك ريستر، ونائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات، وتبادل الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.

والتقى القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة Soft Bank Investment Advisors راجيف ميسرا، والرئيس التنفيذي لبورصة لندن جوليا هاجيت، والرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتوروز في الشرق الأوسط وإفريقيا لؤي الشرفاء، لبحث عدد من الموضوعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفرص الواعدة في مختلف القطاعات، وفق رؤية المملكة 2030.