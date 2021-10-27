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رئيس «القابضة لمياه الشرب» يوجه بتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة

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رئيس «القابضة لمياه الشرب» يوجه بتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة رئيس «القابضة لمياه الشرب» يوجه بتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة

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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشيرا إلى أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة مستمرة في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه التابعة لها للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح ان محطة مياه عين شمس وجهاز التسريب اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

وأضاف أن مياه عين شمس تخدم قطاع عريض من سكان مناطق عين شمس والمطرية وجسر السويس وتتمثل خدماتها في تنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق بالإضافة لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

المصرى اليوم

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