الأرصاد تصدر بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة.. تؤثر على معظم أنحاء البلاد

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رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد وذلك عن طريق النماذج العددية التي يتم تحديثها، والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا، ومن المتوقعة هطول الامطار أول الشهر المقبل.

وتابعت الهيئة: «تتعرض الكثير من المحافظات والمدن الشمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وسيتم ذكرها تفصيلا في المنشورات القادمة».

منخفض السودان الموسمي

واعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها إن البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبا بامتداد منخفض السودان الموسمي، وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوي، إلى أنها كالمعتاد تتابع الحالة القادمة عن كثب، وستصدر تنبؤ تفصيلي عن الأماكن التي ستتعرض لسقوط الأمطار، والحالة في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء.

وعن درجات الحرارة اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب المدن، لتشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا يصل إلى مائل للبرودة آخر الليل.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء هي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة 28 للعظمي و19 للصغرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في دمنهور 28 للعظمي و20 للصغرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة في بلطيم 27 للعظمي و20 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تبلغ 28 للعظمى و21 للصغرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في طنطا28 للعظمي و19 للصغرى.

درجات الحرارة في شبين الكوم 28 للعظمي و19 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة اليوم في مرسي مطروح 25 للعظمي و19 للصغرى.

درجات الحرارة في السلوم 25 للعظمي و14 للصغرى.

درجات الحرارة في بورسعيد 27 للعظمي و23 للصغرى.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 29 للعظمي و23 للصغرى، اما طابا 26 للعظمي و20 للصغرى، وتصل درجات الحرارة في الغردقة 29 للعظمي و20 للصغرى.

حالة الطقس في مرسي علم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم في مرسى علم 28 للعظمى و20 للصغرى، اما درجة الحرارة في الطور 26 للعظمي و18 للصغرى، وتصل درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم الفيوم 28 للعظمي و16 للصغرى، اما درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم في بني سويف 29 للعظمي و16 للصغرى.

درجة الحرارة في مدن الصعيد

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم في مدن الصعيد، تسجل في سوهاج 31 للعظمي و16 للصغرى، اما درجة الحرارة في أسيوط 29 للعظمي و15 للصغرى، ودرجة الحرارة في المنيا 28 للعظمي و16 للصغرى.

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بيان درجات الحرارة وحالة الطقس

درجة الحرارة في اسوان

كما تصل درجة الحرارة اليوم في أسوان إلى 33 للعظمي و19 للصغري، وادفو 33 للعظمي و19 للصغري، والوادي الجديد 31 للعظمي و18 للصغري، اما درجة الحرارة في حلايب 29 للعظمي و20 للصغري.

الرطوبة غدا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، ودرجة الحرارة شمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، اما حالة الطقس جنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.