بها كائنات حية دقيقة تنقل الأمراض المعدية.. «الصحة» تحذر من تدخين الشيشة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تدخين الشيشة، موضحة أنها مضرة بالصحة، حيث تحتوي على العديد من الكائنات الحية الدقيقة بسبب استخدام أكثر من شخص لها، مما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين مستخدميها، مثل فيروسات الجهاز التنفسي، والسل، وغيرهما من الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

أشارت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على الموقع التغريدات القصيرة تويتر، الأربعاء، إلى رمز «ممنوع تدخين الشيشة»، وأرفقته بتعليق: «الشيشة بتبقى مليانة كائنات حية دقيقة بتنتقل بين الأشخاص وبتسبب الإصابة بالأمراض المعدية زي السُل، وفيروس كورونا».

وشدتت: «وقف كل أنواع التدخين دلوقتي واحمي نفسك من الضرر أيدٍ مطوية».