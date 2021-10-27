«الإعلامي الكاثوليكي» بمصر: قرار إلغاء مد الطوارئ نتاج جهود كبيرة بذلتها الدولة

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أصدر المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التابع لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بيانًا يثمن فيه قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار مد حالة الطوارئ بمصر.

وأكد المجلس في بيان له أن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس، يثمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ بمصر.

وأكد البيان أن هذا القرار هو نتاج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، كما تؤكد الكنيسة صلاتها إلى الله القدير أن يكون هذا القرار ملؤه الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب.