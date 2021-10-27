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حفل بالجمعية المصرية للكاريكاتير لإحياء ذكرى ميلاد «رخا»

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حفل بالجمعية المصرية للكاريكاتير لإحياء ذكرى ميلاد «رخا» حفل بالجمعية المصرية للكاريكاتير لإحياء ذكرى ميلاد «رخا»

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تستعد الجمعية المصرية للكاريكاتير لتنظيم احتفالية يوم الأحد الموافق 7 من نوفمبر والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبدالمنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وكانت الجمعية قد اختارت هذا اليوم ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يتم الاحتفال به سنويا.

تقام الاحتفالية في تمام السابعة مساء بمقر الجمعية بالعجوزة، بحضور أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير وأسرة الفنان الراحل رخا، ونخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي فن الكاريكاتير.

ويقول الفنان سمير عبدالغني عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه سيتم الإعلان خلال الاحتفالية عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمعارض تقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام.

وتأتي الفعالية كبداية لسلسة من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية مثل المعارض والورش التدريبية والندوات، وتتعاون فيها مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة لإبراز فن الكاريكاتير المصري وفنانيه إلى جانب دورها الأساسي في الحفاظ على تاريخه الكبير الذي نفخر به جميعا.

ويقول الفنان مصطفى الشيخ رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اختيار يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يعود لمقترح الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات رئيس الجمعية السابق، حيث اقترح تحديد اليوم الذي وُلد فيه الفنان الكاريكاتير محمد عبدالمنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري وأول رئيس للجمعية المصرية للكاريكاتير، ولاقى هذا المقترح قبولا واسعا من غالبية فناني الكاريكاتير أعضاء الجمعية، كما أنه يُعد لمسة وفاء لهذا الفنان الكبير الذي استحق ريادة فن الكاريكاتير وقدّم فيه اسهامات عظيمة.

يُذكر أن الفنان الكبير رخا ولد في السابع من نوفمبر عام 1911، بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، واحترف الرسم الكاريكاتيري قبل أن يُكمل عامه السادس عشر، وكانت بدايته في مجلة الفنان عام 1927، ثم تنقل بعدها للعمل في العديد من الصحف والمجلات، ورحل عن عالمنا في عام 1989، بعد رحلة مليئة بالعطاء.

المصرى اليوم

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