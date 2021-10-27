«زكي»: إقبال كثيف لحضور أول فعالية لـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» بإكسبو دبي

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قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له بجولة داخل الجناح المصري، حيث تفقده اروقة الجناح المصري وأشاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتجهيزات والشاشات التفاعلية وما يتم عرضه أمام زائري الجناح مما يدل على عبقرية المصريين في التواجد الهام بين دول العالم بهذه النماذج الرائعة والتصميمات والعراقة والمشروعات القومية التي تعرض بطريقة جاذبة للزائرين.

وفي هذا السياق قال يحيى زكي أن معرض إكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية خلال الفترة الماضية من العمل الجاد والتي وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات مثل تطوير الموانئ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات قومية ضخمة.

وخلال جولته بصحبة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ومفوض مصر العام للجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، أشار زكي إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على نجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.

وعلى جانب آخر، تفقد المهندس يحيى زكي التجهيزات الخاصة بالفعالية الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تنطلق غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت دبي بمشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكبار المتحدثين من المستثمرين العالميين شركاء المنطقة وحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، حيث تنطلق الفعالية في مركز دبي للمعارض بقرية إكسبو بالقرب من الجناح المصري حيث سيتم انعقادها بقاعة خارجية نظراً للإقبال الكثيف لحضور والمشاركة بالفعالية غداً.