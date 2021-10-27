أخبار عاجلة

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زكي»: إقبال كثيف لحضور أول فعالية لـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» بإكسبو دبي

Print
«زكي»: إقبال كثيف لحضور أول فعالية لـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» بإكسبو دبي «زكي»: إقبال كثيف لحضور أول فعالية لـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» بإكسبو دبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له بجولة داخل الجناح المصري، حيث تفقده اروقة الجناح المصري وأشاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتجهيزات والشاشات التفاعلية وما يتم عرضه أمام زائري الجناح مما يدل على عبقرية المصريين في التواجد الهام بين دول العالم بهذه النماذج الرائعة والتصميمات والعراقة والمشروعات القومية التي تعرض بطريقة جاذبة للزائرين.

وفي هذا السياق قال يحيى زكي أن معرض إكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية خلال الفترة الماضية من العمل الجاد والتي وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات مثل تطوير الموانئ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات قومية ضخمة.
وخلال جولته بصحبة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ومفوض العام للجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، أشار زكي إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على نجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.
وعلى جانب آخر، تفقد المهندس يحيى زكي التجهيزات الخاصة بالفعالية الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تنطلق غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت دبي بمشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكبار المتحدثين من المستثمرين العالميين شركاء المنطقة وحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، حيث تنطلق الفعالية في مركز دبي للمعارض بقرية إكسبو بالقرب من الجناح المصري حيث سيتم انعقادها بقاعة خارجية نظراً للإقبال الكثيف لحضور والمشاركة بالفعالية غداً.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة