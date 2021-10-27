أخبار عاجلة

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فحص 379480 مواطنا لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية

Print
فحص 379480 مواطنا لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية فحص 379480 مواطنا لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، من جهودها لفحص المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حيث تم فحص ٣٧٩٤٨٠ ألف مواطن حتي الآن منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادات ثابتة داخل ٣٥٨ مركز طبي ووحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، كما تم تدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلى الوحدات والمراكز الطبية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد وكيل الوزارة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل ذلك، وهو ما ظهر جلياً من خلال كافة المبادرات الرئاسية الصحية والتي منها القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس، ونور حياة، وحياة كريمة، وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك