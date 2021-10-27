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«تسويق الثقافية»: قرار بـ إلغاء الطوارئ يدعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي

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«تسويق الثقافية»: قرار السيسي بـ إلغاء الطوارئ يدعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي «تسويق الثقافية»: قرار بـ إلغاء الطوارئ يدعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي

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قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح ، بإلغاء حالة الطوارئ يعكس حالة الأمن التي تتمتع بها البلاد، ويدعم صورتها الذهنية، مشيرا إلى أن توقيت القرار قبل احتفالية طريق المواكب وانطلاق بورصة لندن للسياحة التي تعد ثاني أهم بورصة عالمية للسياحة يقوي من موقف المقصد السياحي، مشيرا إلى أن الرئيس يدشن بداية حقيقة للجمهورية الجديدة.

وأضاف «عثمان»، أن اليوم شهد قطاع السياحة انطلاق أولي الرحلات بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بعد توقفها على مدار 6 سنوات، الأمر الذي يمنح فرصة ذهبية لربط السياحة الشاطئية بنظيرتها الثقافية، ويصنع تجربة فريدة للسائح، لافتا إلى أنه يضخ الدم من جديد في قطاع السياحة، معتبرا أن توقيت استئناف ذلك الخط قبل احتفالية طريق المواكب المعروف اعلاميا بطريق الكباش، سوف يكون له أثر ايجابي على حجم الحركة التي سوف تستقبلها السياحة الثقافية.

و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التطوير الذي تشهده الخدمات التي تقدم للزائرين، واهتمام د. خالد العناني وزير السياحة والاثار، بتحديث الخدمات المقدمة للسائح سواء داخل المزارات أو الفنادق سوف يكون له أثر ايجابي في جذب شرائح ذات مستوي انفاق أفضل، ويؤدي إلى تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس على تدوينات السائحين عن المقصد السياحي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

و دعا «عثمان» المجتمع المدني السياحي، إلى المشاركة في الترويج لاحتفالية طريق المواكب التي بدا العد التنازلي لها موجها الشكر لكل من ساهم في اعادة الوجه الحضاري للتراث المصري، مؤكدا أن زوار سوف يشهدون واقعا جديدا لها خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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