أخبار عاجلة

الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. المصرى اليوم

شبهة جنائية في مقتل مديرة تصوير فيلم «راست».. وأليك بالدوين متورط (القصة الكاملة)

Print
شبهة جنائية في مقتل مديرة تصوير فيلم «راست».. وأليك بالدوين متورط (القصة الكاملة) شبهة جنائية في مقتل مديرة تصوير فيلم «راست».. وأليك بالدوين متورط (القصة الكاملة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار الحادث المأساوي لمقتل مديرة تصوير فيلم «راست» هالينا هتشينز، الجدل خلال الأيام الماضية، حيث قال ممثلو الادعاء المحليون إن التهم الجنائية مطروحة على الطاولة في حادث إطلاق النار القاتل، للممثل أليك بالدوين.

وكشفت وثائق قانونية أن بالدوين الممثل والمنتج الرئيسي للفيلم، كان يرسم مسدسًا على جسده ويوجهه إلى الكاميرا أثناء إحدى البروفات عندما أطلق النار، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جاء ذلك بعد أن كشف أحد أفراد طاقم العمل عن صورة تم التقاطها في نفس يوم الحادث، ظهرت خلالها هوتشينز وهي تحمل كاميرا بينما يقف بالدوين وهو محاط بأفراد باقي طاقم العمل.

وصرحت مدعية مقاطعة سانتا في ماري، كارماك ألتويس، لصحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «لم يتم استبعاد التهم الجنائية» مشيرة إلى أن السلاح الناري المستخدم في الحادث كان شرعيًا.

وأضاف المدعي العام أنه تم العثور على «كمية هائلة من الرصاص» في موقع التصوير وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق في طبيعة تلك الذخيرة.

كان مساعد المخرج الأول ديفيد هولز قد أخبر أعضاء الطاقم في وقت سابق أن المسدس الذي تعامل معه بالدوين كان مسدسًا باردًا، وهو مصطلح يستخدمه صانعو الأفلام للإشارة إلى أن المسدس آمن للاستخدام وغير محمل بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التقارير أفادت بأن المسدس الذي استخدمه الممثل البالغ من العمر 63 عامًا لقتل هوتشينز بطريق الخطأ، استخدمه أفراد الطاقم لإطلاق النار على علب البيرة قبل ساعات فقط من الحادث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك