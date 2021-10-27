«شفّافة» ولا تخاف من الموت.. ياسمين صبري تعرض رؤيتها الفلسفية للحياة

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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مشاعرها بصراحة شديدة، مُشاركة الجمهور بآرائها ورؤيتها للحياة والنجاحات والإنجازات الحياتية، حتى أنها تحدثت عن كونها باتت أكثر تصالحًا مع ماضيها وكيف عاشت ونشأت في طفولتها، حيث رباها جدها وجدتها وسط انشغالات أمها وانفصال والديها.

وهي «الصراحة» التي جعلت مُقدم برنامج «التوك شو» الذي يحمل اسم «abtalk»، أنس بوخش، يصفها بـ«الفيلسوفة».

يرتكز برنامجه على سلسلة من المقابلات الحوارية التي تعرض على موقع «اليوتيوب»، بهدف مُصارحة الفنانين والمشاهير للجميع والتصالح مع ذاتهم وعرض مواطن أوجاعهم وذكرياتهم المؤلمة، حيث خاضت التجربة قبل «صبري» الفنانة منى زكي.

عن «الكون والسلام الداخلي والموت»، جاءت أبرز تصريحات الفنانة ياسمين صبري التي أوضحت أن:

- كل إنسان يملك مشاعر تطغى عليه كل يوم، سواء قلق أو غضب أو توتر أو سعادة. وحول الشعورالآخير قالت: «السعادة شعور صعب تصل إليه يوميًا لأنه لو كان سهل تحقيقه كان الجميع قادرًا على الوصول إليه) أما أنا فدائمًا عندي شعور بالامتنان.

- السعادة هي العطاء، ولا يعني ذلك أن تحمل مليون جنيه وتبدأ في توزيعها، بل أن ابتسم في وجهك دائمًا وتكون روحي كريمة، وتطرح السؤال وتجيب: «وإذا كانت طريقة تحقيق السعادة في العطاء لماذا يصعب على الكثيرين الوصول إليه؟ لأن الناس لا تعرف أن العطاء هو السعادة».

- الأهم أن أكون كإنسانة أعرف نفسي جيدًا وأنا «شفافة».

- حينما كنت أفكر في طفولتي بالماضي وفي فترات كان وعيي بها أقل، كنت أشعر ببعض من اللوم والغضب لكن لما طورت من نفسي -ولا أزال أحاول- شعرت أني ممتنة لأنها تسببت في تكويني. (نشأت الفنانة في منزل جدها وجدتها وهما من أديا دور الأب والأم فكانت والدتها كثيرة السفر بحكم نجاحها في رياضة السباحة فيما لم ترى والدها على الإطلاق وتلك هي الحكاية التي قصتها عن طفولتها خلال الحلقة).

- هناك مدربين «life coach» يقولون: «عليك أن تسأل نفسك قبل الدخول في أي مرحلة جديدة سؤال نفسك: هل أنت مستعد؟»، في حالة وجدت ذاتك لا تعرف الإجابة فهناك مشكلة وهي مشكلة كبيرة فالأشخاص يدخلون ويخرجون من أمور حياتية دونما يسألون نفسهم ذلك السؤال أو يكونون مستعدين.

- الإنسان مخلوق حتى يستمر في البحث والاكتشاف والتعلم وهي جزء من مسؤوليتك تجاه ذاتك.

- طالما كان عندي شغف أفهم نفسي لذا بدأت القراءة بكتاب بسيط اسمة «The secret» ثم أحببت التجربة وقرأت كتب «مكّارة» قليلًا مثل «القوة الثمانية والأربعون» و«فن الحرب» و«فن الإغواء» وكتاب «أيقظ قواك الخفية» كتب تخليك تتعرف على نفسك.

- بدأت أبحث عن الأكثر من هنا رغبت في دراسة علم النفس في جامعة بـ«هارفارد» والتحقت بتدريب «أونلاين» السنة الماضية في «المرونة النفسية»، كل ما بنتهي من تدريب (يستمر 3 شهور) بدخل في تدريب جديد، وأنا شخصية بعرف استثمر وقتي ولا أملك ميول لقضاء الوقت في مقاهي ومطاعم ولا أملك الكثير من الأصدقاء بحكم تربيتي التي قضيتها وأتمرن السباحة وهو أفضل لأنها ساعدتني على النمو.

- أحب التنويع بين الكتب وقرأت كتب لإحسان عبدالقدوس وكتب أدبية أو عن البنات والصيف أو كتب ترجعني للستينيات، فيه أديبة قالت: «القراءة مثل العلاج وفي حالة قرأت الكتاب الخطأ فأنت تناولت العلاج الخطأ»، ولازم تختار في كل فترة الكتاب المناسب لنفسيتك.

- الحب: حاجات كثيرة جميلة ونحصرها في أغانينا في الغيرة لكن ذلك هو التعلق وليس الحب وهو شئ سام، لكن الحب هو أن لا تحاول تغير الثاني ولا التحكم به وأتركك تزدهر وتنمو وأضيف لك وتضيف لي الاطمئنان والسلام النفسي بين الشخصين وليس الصراع.

- عمري ما مريت بالاكتئاب بل الشغف الروحي نحو رياضة «اليوجا» لأني بحب الرياضة وفي نهايتها كان فيه تأمل وانتبهت بالاتصال مع نفسي أن هناك شئ ثقيل نفسيًا أشعر به كلما وصلت إلى التامل في نهاية تدريبات «اليوجا».. وسألت مدربتي وطالبتني بالسفر إلى مقطعة «بالي» في أندونيسيا لقضاء الوقت في ممارسة «اليوجا» والتأمل هناك وعدت بعدها إلى المنزل، وعن طريق الصدفة شاهدت فيلم «Eat Pray Love»، بطولة الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس وأحداث الفيلم تدور في «بالي» أيضًا وتحمست للسفر إلى هناك.

- لا أشعر بالملل لأني مُتسقة مع نفسي فلابد من مواجهة ومسامحة نفسك وتقدّر ذاتك وتشعر بالامتنان لكل ما هو حولك حينها ستكون مكتفي بما حولك لذلك لم أمر الاكتئاب.

- اتطلع لما هو ما بعد الدنيا وأتخيل الحياة بعدها مؤمنة أنها ستكون أجمل، ولا أخاف في حالة كان هناك فرصة لمعرفة موعد وفاتي لأني متصالحة مع نفسي، ولازم نقول لنفسنا: «إزاي أكون أفضل نسخة عن نفسي!».

يذكر أن اللقاء تم تسجيله خلال تواجد الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي انتهي في الـ22 أكتوبر الجاري، لذلك قدم مقدم البرنامج الشكر إلى مسؤولي المهرجان في نهاية الحلقة: «شكر خاص لمهرجان الجونة السينمائي على تعاونهم معنا في هذه الحلقة».