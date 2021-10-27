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إصابة مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب بطريق الصعيد بالمنيا

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إصابة مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب بطريق الصعيد بالمنيا إصابة مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب بطريق الصعيد بالمنيا

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أصيب مستشار بالنيابة الإدارية وشقيقته في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 5173 ي م ج، ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال البستان، بمركز المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

تسبب الحادث في إصابة عمرو مصطفى حسين، 40 سنة، مستشار النيابة الإدارية بأسيوط، وشقيقته «رانيا- 25 سنة» دكتورة علاج طبيعي، مقيمان بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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