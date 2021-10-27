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تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع، اليوم الأربعاء، بمحل ملابس بميدان محطة مصر بحي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بميدان محطة مصر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل ملابس على شريط الترام بميدان محطة مصر، ما أسفر عن تفحم المحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث أي إصابات.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي الباكيات.

تحرر المحضر بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تفحم محل ملابس فى حريق بميدان محطة مصر وسط الإسكندرية- صور