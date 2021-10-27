وليد سليمان يتعافى من الإصابة ويشارك أمام البنك الأهلى

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بات وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من الخميس بعدما خضع لتدريبات بدنية في «الجيم» لمدة يومان.



ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.



وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.



وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في «الجيم»، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلى وينتظر أن يدخل الحاوى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقررة الاحد المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .