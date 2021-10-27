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«المهندسين»: «انشاءات الفرعيات» تفاضل بين 5 أماكن بالأقصر لأقامة مقر ونادي للنقابة

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«المهندسين»: «انشاءات الفرعيات» تفاضل بين 5 أماكن بالأقصر لأقامة مقر ونادي للنقابة «المهندسين»: «انشاءات الفرعيات» تفاضل بين 5 أماكن بالأقصر لأقامة مقر ونادي للنقابة

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أعلنت نقابة المهندسين عن زيارة وفد من لجنة النوادي وإنشاءات النقابات الفرعية، في النقابة العامة للمهندسين، نقابة الأقصر الفرعية، للمفاضلة بين أماكن قطع أراضي، لاختيار أحدها لإنشاء مقر ونادي للنقابة الفرعية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الوفد ضم المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية، ورئيس لجنة النوادي وإنشاءات النقابات الفرعية، والدكتور معتز طلبه، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، ومقرر اللجنة، وذلك لمشاهدة عدة أماكن لأقامة مقر، ونادي لنقابة الأقصر الفرعية.

وأضاف البيان: «وعاين رئيسا شعبتي الهندسة المدنية، والمعمارية، 5 أماكن اقترحها مسئولوا نقابة الأقصر، لاختيار أحدها لتكون مقر للنقابة».

وقال «رمزي»، أن لجنة انشاءات النقابات الفرعية ستعد تقريرا وافيا حول الأماكن الخمسة التي تم معاينتها، وستقدمه لهيئة مكتب النقابة العامة، والمجلس الأعلي، لأختيار احد هذه الاماكن لتكون مقر للنقابة، خاصة وأن مقر النقابة حاليا عبارة عن شقة بالايجار، كما لا يوجد نادي للنقابة.

المصرى اليوم

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