6 محظورات لحماية المياه بقانون الري الجديد «تعرف عليها»

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وضع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، 5 محظورات لحماية الثروة المائية في مصر من التلوث وسوء الاستخدام.

وشملت قائمة المحظورات التي حددها القانون الذي أقره مجلس النواب، بعد التصديق عليه كالتالي:

- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه.

- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.