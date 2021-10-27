أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة -
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة -
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية -
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

6 محظورات لحماية المياه بقانون الري الجديد «تعرف عليها»

Print
6 محظورات لحماية المياه بقانون الري الجديد «تعرف عليها» 6 محظورات لحماية المياه بقانون الري الجديد «تعرف عليها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح أمس، 5 محظورات لحماية الثروة المائية في من التلوث وسوء الاستخدام.

وشملت قائمة المحظورات التي حددها القانون الذي أقره مجلس النواب، بعد التصديق عليه كالتالي:

- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه.

- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة