أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة -
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة -
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية -
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 3417 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

Print
ضبط 3417 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة ضبط 3417 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الاربعاء، من ضبط 3417 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات، عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس وقرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة بعد انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت الداخلية أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر.

وقالت الداخلية، في بيان لها: «تُهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتباراً من 18 /9 /2021 كالتالي (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك