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بعد صفقة تيسلا..إيلون ماسك أغني شخص على الكوكب

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بعد صفقة تيسلا..إيلون ماسك أغني شخص على الكوكب بعد صفقة تيسلا..إيلون ماسك أغني شخص على الكوكب

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ازدادت صافي ثروة إيلون ماسك بشكل كبير بعد أن عقدت شركة تأجير السيارات «هيرتز» صفقة ضخمة مع شركة «تيسلا».

وبحسب ladbible، أكدت شركة «هيرتز» شرائها 100 ألف سيارة كهربائية «Tesla Model 3» لشركتها، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة «تيسلا».

وحصدت الشركة 25.6 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر يوم لها في سوق الأسهم، كما أدت الصفقة البالغة 4.2 مليار دولار، وما نتج عنها من أرباح أدت لارتفاع في سعر السهم بنسبة 13 %، ما دفع القيمة السوقية لشركة تسلا دفعتها إلى نادي التريليون لتنافس شركات كبري مثل جوجل، وفيسبوك، وآبل، وميكروسوفت.

كما أن هذه الزيادة ليست لشركة «تيسلا» فقط، بل إنها تنعكس على ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة.

إذ تشير فوربس، أن حصة الملياردير التكنولوجي البالغة 21 % في شركة السيارات تعني أن صافي ثروته الشخصية تصل إلى 255.2 مليار دولار.

وهذا يجعل إيلون ماسك أغنى شخص، ومن المحتمل أن يكون أغنى شخص يسير على هذا الكوكب، وفقاً لـ ladbible

فيما أوضحت فوربس «أن أغني ملياردير تتبعته على الإطلاق»، إذ أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليار دولار بعد أن انخفض جيف بيزوس إلى 193 مليون دولار.

وبعد ارتفاع ثروة «بيزوس» في وقت سابق من هذا العام، أرسل «إيلون» ميدالية فضية وتمثال، تذكير لمنافسه أنه متواجد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ماسك: «أرسل تمثالًا عملاقًا من الرقم '2' إلى جيفري ب، إلى جانب ميدالية فضية.»

من حيث الثروة، جاء برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركة Louis Vuitton، بعد ماسك وبيزوس، بثروة شخصية تبلغ 166 مليار دولار.

بعد ذلك يأتي بيل جيتس بـ 134 مليار دولار، ولاري بيدج بـ 123 مليار دولار، ومارك زوكربيرج بـ 121 مليار دولار.

الجدير بالذكر انه في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح مؤشر Bloomberg Billionaires، أن إيلون ماسك يمتلك ثروة شخصية أكثر من ثروة بيل جيتس، ووارن بافيت معاً.

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