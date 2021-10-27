تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:15 مساءً
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:14 مساءً
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:14 مساءً
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:08 مساءً
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
الروبوتات تأتي لعتبة منزلك..شاهد مستقبل توصيل الطعام في إكسبو2020
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:43 مساءً
133
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
النزوح الناجم عن تغير المناخ في السنغال يهدد السكان.. ما البلدان الأخرى المهددة؟
cnn arabic
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:42 مساءً
عندما يحاول السرطان العبث مع الفتاة الخطأ.. مصرية تبيّن لـCNN أهمية الكشف المبكر
cnn arabic
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 10:06 صباحاً
الكوميدي الأردني نبيل صوالحة يأخذ ريتشارد كويست للسباحة في البحر الميت
cnn arabic
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
بايدن يهاجم ترامب بسبب الاتفاق النووي الإيراني.. ما القصة وماذا قال؟
cnn arabic
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews