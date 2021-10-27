أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة -
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة -
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية -
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاح آخر لرؤية 2030.. "الرياض" في مركز اهتمام عالم المال والأعمال الدولي

Print
نجاح آخر لرؤية 2030.. "الرياض" في مركز اهتمام عالم المال والأعمال الدولي نجاح آخر لرؤية 2030.. "الرياض" في مركز اهتمام عالم المال والأعمال الدولي
44 شركة تقبل على العاصمة بعد أسبوعين من "إستراتيجية الاستثمار"

نجاح آخر لرؤية 2030..

لم يكن تسليم 44 شركة عالمية، تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، من فراغ، وإنما هذا نتاج إستراتيجية عمل طويل، وخطط إصلاح وتطوير نوعية، جاءت بها رؤية 2030 في عام 2016، من أجل إعادة صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، وتحويل المملكة، وتحديداً الرياض، لتكون مركزاً عالمياً للشركات الكبرى، وهذا ما يتحقق اليوم على أرض الواقع.

وأسهم في تحقيق هذا الأمر، برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ولا يتقاطع هذا مع التوجهات التي جاءت بها مبادرات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعلنها في الفترة الماضية، ومن بينها مبادرة مهمة، بتحويل الرياض لتكون من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030 جذباً للاستثمارات والمعيشة.

التوجيه الإستراتيجي

وجاء تأسيس مقار هذه الشركات مواكباً وملتزماً بالأنظمة المطبقة في المملكة لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويؤكّد الجدول الزمني الذي تسير عليه رؤية 2030 أنها تسير في الاتجاه السليم، ووفق خطوات متدرجة، لها متطلباتها، فعندما يُقبل هذا العدد من الشركات على افتتاح مقار لها في الرياض، بعد أسبوعين فقط من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي وعدت بتوفير مزيدٍ من الفرص، من خلال سلسلة من المبادرات التي صُممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فهذا أكبر دليل على نجاح خطوات الرؤية وبرامجها، ووصولها إلى تحقيق أهدافها بأسلوب السهل الممتنع.

وجهة استثمارية

ويدل انضمام هذا العدد الكبير من الشركات الدولية المعروفة، إلى برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، على أن الرياض أصبحت مدينة أعمال عالمية جاذبة للأعمال، ليس هذا فحسب، وإنما باتت الوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، اعتماداً على دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد السعودي، باعتبارها العاصمة.

يُضاف إلى ما سبق، أن هذه الشركات أدركت بخبراتها الجدوى من الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وأرادوا قطف ثمارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"