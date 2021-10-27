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تبوك.. 12 ألف جولة رقابية تغلق عدداً من المنشآت المخالفة للاحترازات

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تبوك.. 12 ألف جولة رقابية تغلق عدداً من المنشآت المخالفة للاحترازات تبوك.. 12 ألف جولة رقابية تغلق عدداً من المنشآت المخالفة للاحترازات
أكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية

تبوك.. 12 ألف جولة رقابية تغلق عدداً من المنشآت المخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، إضافة إلى الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بتبوك؛ ما أسفر عن إغلاق وإنذار عدد من المنشآت المخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة "940" يواصل تلقيه بلاغات المواطنين عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا والتعامل معها، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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