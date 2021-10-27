أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة -
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة -
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية -
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. هدم أسوار مراكز صحية بجازان ضمن مخططات التطوير.. ماذا قال المواطنون؟

Print
وفق الهوية الجديدة ولجذب سكان الأحياء إلى مرافقها الترفيهية بما يواكب تطلعات الرؤية

شاهد.. هدم أسوار مراكز صحية بجازان ضمن مخططات التطوير.. ماذا قال المواطنون؟

بدأ 14 مركزاً صحياً مطوراً بمنطقة جازان العمل ضمن مشروعات وزارة الصحة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة، وفق الهوية الجديدة لها، حيث تم هدم أسوارها لتجذب سكان الأحياء إلى مرافقها الترفيهية.

وقدمت وزارة الصحة من خلال مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية رؤيتها في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها ولتعزيز الصحة العامة بأعلى المستويات العالمية، حيث تحتوي المراكز الجديدة على عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة، إضافة إلى مساحات خارجية خضراء واستراحات للمراجعين والأطفال ذات جودة عالية، كما تتميز المراكز بالتعاملات الإلكترونية لضمان سرعة خدمة المراجعين والمحافظة على بياناتهم.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية عبد الرحمن الحربي؛ أن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة؛ للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من أجهزة ومعدات طبية عالية.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للإمداد الدكتور حسام مكرمي؛ أن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها في رؤية المملكة 2030م، ومنها تحسين بيئة العمل في المراكز الصحية لتضم مختلف التخصصات التي تخدم المستفيد في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقق المتطلبات التشغيلية وإرساء ثقافة العمل المؤسسي بالمراكز ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء.

وأشاد أطباء ومواطنون ومقيمون بجودة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، لا سيما خلال الظروف الحالية، في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19»، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع السكان من مواطنين ومقيمين.

وقالوا إن الدولة لا تألوا جهداً في تطوير القطاع الصحي ورفده بكل احتياجاته من الكوادر الطبية المؤهلة والبنى التحتية، كذلك تزويده بأفضل التقنيات الطبية الحديثة، وافتتاح مزيد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم أفضل رعاية صحية بجودة عالية.

وأكدوا أن تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية وافتتاح مزيد من المراكز الصحية، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، من شأنه أن يدعم النهضة التي يشهدها القطاع الصحي في البلاد ويخفف الضغط على المستشفيات بشكل عام.

وأضافوا، أن الرعاية الأولية هي نقطة اللقاء الأولى مع المرضى، وبالتالي فإن تعزيز دورها من خلال تطوير الخدمات الأولية والإجراءات الوقائية سيسهم في تطوير المنظومة الصحية عموماً.

جدير بالذكر أن هناك مزيداً من التحسينات والخطط لتطوير الكفاءات البشرية والتخصصات والخدمات بما يتناسب مع التحول المؤسسي ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

شاهد.. هدم أسوار مراكز صحية بجازان ضمن مخططات التطوير.. ماذا قال المواطنون؟

شاهد.. هدم أسوار مراكز صحية بجازان ضمن مخططات التطوير.. ماذا قال المواطنون؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا