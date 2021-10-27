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القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس جمهورية التشيك.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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