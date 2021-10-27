ضبط 19 قضية مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

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تابعت الأجهزة الأمنية في القليوبية حملاتها على البؤر الإجرامية في قرى ومدن المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات، و23 متهمًا بالإتجار وترويج المخدرات، كما تم ضبط 9 قطع سلاح ناري بحوزة 11 بلطجي، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية اخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في قرى طوخ وبعض المدن وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح ناري بحوزة 11 متهمًا، وضبط 19 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهمًا لـعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط 2 متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتين.

كما تم تنفيذ 7453 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.