تعاون بين «بحوث الصحراء» و«أكساد» لتطوير مشروعات التحسين الوراثي للأغنام بجنوب سيناء

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تفقد الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والدكتور السيد خليفة، مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، ونقيب الزراعيين بمصر، يرافقه الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، محطة بحوث جنوب سيناء، بحضور الدكتور إيهاب زغلول، رئيس المحطة.

واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الجولة التفقدية التعريف بنشاطات المحطة وما شارك به في تنمية محافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوفد قطاع الإنتاج النباتي واستمع لشرح الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة من خلال النموذج التطبيقى بالمحطة، فيما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية الاستفادة من تطبيقات البحوث والمنظمات العربية لتحديث نظم إدارة الموارد المائية بالمنطقة والتوسع في مشروعات حصاد الأمطار وإنشاء البحيرات الصناعية.

وأكد زغلول على أهمية توفير نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية بما يتناسب مع ظروف المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي «أكساد» لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بمختلف مناطق المشروعات.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بدور «أكساد» في التحسين الوراثى للمجترات الصغيرة من الماعز والأغنام بجنوب سيناء بما ينعكس على النهوض بالإنتاج الحيواني وتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي سيناء.

ولفت «زغلول» إلى أهمية المشروع القومى للنهوض بإنتاجية الإبل ودور مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجهات البحثية والمنظمات العربية في استعراض مقومات تطبيق البحوث العلمية لاختيار أهم سبل التغذية وأهم السلالات وكيفية تعظيم الاستفادة من منتجات الإبل من اللحوم والألبان، مشيرًا إلى إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للمشروعات السابقة والتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء و«أكساد» خلال الفترة السابقة.

وتفقد وفد «اكساد» ومركز بحوث الصحراء محطة تحلية المياه المنصه العائمة ومدى قدرتها وكفاءتها وإمكانية تطوير نشر هذا النوع من النماذج لحل بعض المشكلات بالمناطق الساحلية باستخدام الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح.

من جانبه اعرب الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء ممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلا بمحطه بحوث جنوب سيناء مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لخدمة جنوب سيناء موضحًا أن هذه التعاون يأتي دعمًا لأهالي سيناء لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، فيما أعرب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون ليشمل محافظة جنوب سيناء إضافة لمطروح وسيوة بما يخدم قطاع كبير من المزارعين في جنوب سيناء.

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء

تطوير مشروعات التحسين الوراثي في جنوب سيناء