نائب وزير الإسكان: 39 مشروعًا بقطاع مياة الشرب بمشاركة 16 شريكا بتكلفة 5.4 مليار دولار

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عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان في كلمته، ضمن الجلسة النقاشية بعنوان «تمويل مشروعات المياه..الفرص والتحديات» ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الذين يزيد عددهم على 16 شريكا للتنمية لتمويل حوالى 39 مشروعاً بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين.

ومن ضمن تلك المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الأولى) IWSP1، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) IWSP2، وخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP P for R)، والصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، ومحطة معالجة صرف صحي أبورواش، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر (الأقصر)، وكذا المشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية مثل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبوساعد بطاقة 250 الف متر مكعب/يوم، وخطوط الطرد والروافع التابعة لهاز

كما شملت المشروعات، التوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق من خلال تطوير استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي نحو تلبية خطة الدولة حتى2050، وتحقيق أهدف التنمية المستدامة، منوها عن موقف قانون مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري إعداده لتنظيم وإدارة كافة البنود المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.