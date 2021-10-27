ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر داخل حاوية ادوية

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تمكن رجال البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط إحدى شركات الاستيراد بإحدى الدول لقيامها باستيراد حاوية مشمولها أدوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى الدولة الكائن بها مقر الشركة بنظام «الترانزيت المباشر» عبر ميناء شرق بورسعيد، وإحتواؤها على عقاقير مخدرة بقصد تهريبها مرة أخرى للبلاد عقب وصولها للدولة المشار إليها عبر الدروب غير الشرعية وذلك للتمويه عن نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة «أمنية - جمركية» لفحص مشمول الحاوية في حضور مندوب التوكيل الملاحى، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط 120 كرتونة بإجمالى مليون ستمائة وثمانين ألف قرص من عقار التامول المخدر بالإضافة إلى المشمول الأصلى «الأدوية».

بسؤال مندوب التوكيل الملاحى، أقر بصحة واقعة الضبط، وأضاف أن دور التوكيل الملاحى يقتصر على نقل البضائع من ميناء التحميل إلى ميناء الوصول دون أن يعلم ما تحتويه الحاوية.