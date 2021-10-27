كلية التمريض جامعة حلوان تنظم قافلة توعوية

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نظمت كلية التمريض جامعة حلوان قافلة توعوية داخل الجامعة قام بها طلاب الدراسات العليا (تخصص حالات حرجة و باطني جراحي) لتقديم التوعية بالأمراض المعدية ومكافحة العدوى بفيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وتحت اشراف الدكتورة زينب حسين استاذ ورئيس قسم تمريض البالغين.

أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى دور الجامعة في الخدمة والرعاية والتوعية الصحية لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط بها.

يأتي ذلك استكمالا لدور جامعة حلوان في خدمة المجتمع وضرورة وصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لجميع منتسبي الجامعة.

أفادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض ان الحملة التوعوية استهدفت التعريف بالطرق الوقائية من الفيروس، مخاطر ومضاعفات الإصابة به وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، مؤكدة على اهتمام كلية التمريض بتنظيم العديد من القوافل التوعوية لنشر الوعى بين طلاب الجامعة .