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رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الخدمات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

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رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الخدمات الإلكترونية بالأعلى للجامعات رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الخدمات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

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استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور رامي إسكندر، لإعداد لائحة موحدة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات الحكومية.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن اللقاء تم بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس الجامعة، إن زيارة وفد المجلس الأعلى للجامعات لجامعة بنها ، تأتي في إطار متابعة وزارة التعليم العالي لأداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات الحكومية تمهيدا لإعداد لائحة موحدة لتلك المراكز.

من جانبه أكد «الجيزاوي»، على الدور الهام الذي تقوم به مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في تنظيم الدورات والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالمجتمع الجامعي.

المصرى اليوم

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