«في انتظار بابا» يعيد سماح أنور إلى المسرح بعد غياب

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العرض مأخوذ عن «الإلياذة» للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف .

العرض المسرحى «فى انتظار.. بابا» عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة أحمد سلامة، سماح أنور، انتصار، مفيد عاشور، سميحة عبدالهادي، بسمة شوقي، ماهر محمود، فتحي سعد، على كمالو، وليد ابوستيت، ايمن اسماعيل، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، إخراج سمير العصفوري.