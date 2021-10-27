"إيداع" توقع اتفاقية ربط مع يوروكلير لتقديم خدمات ما بعد التداول بالسعودية

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الرياض – مباشر: وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، اتفاقية ربط مع "يورو كلير"، مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقالت شركة تداول السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى ربط "إيداع" مع "يورو كلير"؛ مما يمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى سوق الصكوك والسندات المحلية.

وأضافت "تداول"، أنه سيتم تفعيل هذا الربط في مارس/ آذار 2022، والذي يهدف إلى إضافة قناة وصول جديدة للمستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية في تداول السعودية، سوق الأوراق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمصنّفة ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، وضمن أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد عن 2.5 تريليون دولار أمريكي (9.375 تريليون ريال).

وأوضحت "تداول"، أن المستثمرين الدوليين سيتمكنون من تسوية السندات الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير.

وبينت، أن ذلك سيأتي بعد إطلاق مجموعة تداول السعودية حزمة التحسينات على البنية التحتية للسوق، والتي تتضمن وضع إطار عمل محسن لكل من التسليم مقابل الدفع (DvP) لكل من السوق الأولية والثانوية.

وأكدت "تداول"، أن الربط يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق، والذي جاء بتوقيت مناسب، خاصة بالنظر إلى انضمام المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى مؤشر "فوتسي راسل" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

ويستفيد المستثمرون الدوليون المؤهلون في "يورو كلير" من مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسوية الداخلية وتداول للسندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية المدرجة في تداول السعودية وحفظها، دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، مما سيمكن المستثمرين المؤهلين من استخدام هذه الصكوك والسندات كضمانات لأنشطة التمويل وذلك يتضمن إعادة الشراء والرهن عن طريق يوروكلير.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال المدير التنفيذي لشركة إيداع، رائد الحميد، إن الشراكة مع "يورو كلير"، أحد مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، تسهم في توسيع نطاق الوصول الدولي إلى السوق المالية السعودية، وبالتالي تعزيز تنوع قاعدة المستثمرين في السوق وزيادة كفاءتها.

وأضاف الحميد، أن الربط مع مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية يعد أحد الإنجازات الرئيسية لإيداع، والتي تسعى بجهودها المستمرة إلى النهوض بالسوق المالية السعودية، بحيث تتوافق بنيته التحتية مع رؤية المملكة 2030.

وأردف: "إننا نهدف إلى توسيع نطاقنا من خلال خلق المزيد من القنوات للمستثمرين الدوليين للوصول بكفاءة إلى سوق الصكوك والسندات".

ومن جهتها، قالت ليفا موستري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يورو كلير، إنه من خلال ربط إيداع مع يورو كلير، ستكتسب سوق مجموعة العشرين ظهوراً مباشراً لقاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين، مما سيؤدي إلى تحسين السيولة وكفاءة التكلفة.

شهدت السوق المالية السعودية خلال الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في الإقبال على الصكوك والسندات السعودية المدرجة من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز مجموع قيمة الإصدارات 451 مليار ريال سعودي (120.27 مليار دولار)، وذلك ليواكب ارتفاع الطلب العالمي على الإصدارات الحكومية.

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