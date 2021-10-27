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كورونا تستمر في مفاجآتها.. هذه الفئات تحتاج إلى جرعة رابعة من التطعيم

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كورونا تستمر في مفاجآتها.. هذه الفئات تحتاج إلى جرعة رابعة من التطعيم كورونا تستمر في مفاجآتها.. هذه الفئات تحتاج إلى جرعة رابعة من التطعيم

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قالت «CNN» إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد أو معتدل في المناعة نتيجة ظروف صحية معينة، قد يكونون بحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإرشادات المحدثة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».

كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد أذنت لبعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من سن 18 سنة فيما فوق، بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح، موضحة موافقتها على جرعة ثالثة لهؤلاء، بدلًا من جرعة معززة، حيث تميز مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين الاثنين.

وأشارت «CDC» إلى أن الجرعة الثالثة تعد ضرورية بالنسبة للفئة المشار إليها، لأنهم المناعة ربما لم يكن لديهم استجابة مناعية كاملة من الجرعتين الأولتين.

وأظهرت دراسة من جامعة جونز هوبكنز، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة كانوا أكثر عرضة للخطر الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بنسبة 485 مرة حيث قد ينتهي بهم الأمر في المستفيات، وربما تنتهي حياتهم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في دراسة صغيرة، إن الأشخاص الملقحين بالكامل من هؤلاء الذين يعانون من نقص المناعة، يمثلون حوالي 44 ٪ من الحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

كذلك أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أيضًا أكثر عرضة لنقل الفيروس إلى الأشخاص المحيطين بهم.

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