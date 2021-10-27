إسلام إبراهيم بنكهة رومانسية في «قانون العمل»

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قال النجم الشاب إسلام إبراهيم أنه تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل جديد، مشيرا إلى أنه تم اختيار«قانون العمل» كإسم مبدئي للمسلسل الذي يشارك في بطولته إياد نصار وريهام عبدالغفور وثراء جبيل ومحسن منصور، والمسلسل من تأليف وإخراج مريم أبوعوف .

وأضاف إسلام إبراهيم، أن يجري حاليا الجلسات التحضيرية للعمل، لافتا أن دوره في المسلسل ذات طابع اجتماعي رومانسي، معربا عن سعادته بالعمل مع مريم ناعوم التي تمتلك تاريخا طويلا من الأعمال الناجحه، وأوضح أنه حريص أن يقوم بالأدوار بمختلف طبيعتها وعدم الاكتفاء بالأعمال ذات الطابع الكوميدي .

يذكر، أن إسلام إبراهيم استطاع أن يخطف الأنظار بمشاركته في عدد من الأعمال الناجحة وآخرها تجسيد شخصية «حمادة» في مسلسل«بـ100 وش» الذي لقي نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان 2020.