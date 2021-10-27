الطلاب الروس بالقاهرة يتألقون في ملتقي المسرح الجامعي

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في اطار فعاليات الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى تحت شعار «مصر جديدة..مستقبل جديد» استقبل مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة (البيت الروسى)، فرقة المعهد الروسي لفنون المسرح- GITIS التي قدمت عرضاً فنياً بإسم ( people and Images ) من تأليف طلاب المعهد، والذى تضمن مشاهد من الحياة اليومية للانسان بكل ما تحمل من صراعات نفسية وطموحات وانكسارات وقدرة الارادة الشخصية لكل فرد في تخطى الحواجز والعقبات لتحقيق الاهداف، وقد بذل الطلاب جهداً بدنياً فائقاً وهو ما تطلبه الاداء التعبيرى والبدنى للعرض.

من جانبه عبر «أوليج فولينتسيف» المدير الفنى للفرقة عن سعادته باستقبال الجمهور المصرى للعرض مما ازال القلق الذي اصابه جراء العرض أمام الجمهور المصرى لأول مرة حيث تأكد له قبل انتهاء العرض أن الرسالة وصلت للجمهور الذواق للفنون الرفيعة، كما أكد على سعادة فريق العمل بنجاح العرض.

وقدم «عمرو قابيل» رئيس ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى الشكر لإدارة المركز الثقافى الروسى لمشاركته في فعاليات الملتقى واستقبال العرض الروسى والورش الفنية، خاصة وأن روسيا هي ضيف شرف الملتقى هذا العام.

وأشار «شريف جاد» مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى أن فرقة المعهد الروسي لفنون المسرح- GITIS اثبتت من جديد عراقة المؤسسة كواحدة من أهم اكاديميات المسرح في العالم.

كما عبر «مارات جاتين» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر عن سعادته بنجاح العرض المسرحى واقبال الجمهور المصرى على مشاهدة عروض المسرح الروسى العريق، خاصة وأن المعهد الروسى لفنون المسرح يُعد من أكبر وأقدم اكاديميات الفنون المسرحية في العالم، وتخرج منه اسماء ذهبية في عالم المسرح سواء من الروس أو الأجانب.

وكانت لجنة التحكيم برئاسة الفنان جمال سليمان قد حضرت العرض مع الجمهور ومجموعة من نقاد المسرح المعروفين على رأسهم الناقد محمد الروبى.