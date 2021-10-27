أخبار عاجلة

الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

الطلاب الروس بالقاهرة يتألقون في ملتقي المسرح الجامعي

Print
الطلاب الروس بالقاهرة يتألقون في ملتقي المسرح الجامعي الطلاب الروس بالقاهرة يتألقون في ملتقي المسرح الجامعي

لاقتراحات اماكن الخروج

في اطار فعاليات الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى تحت شعار « جديدة..مستقبل جديد» استقبل مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة (البيت الروسى)، فرقة المعهد الروسي لفنون المسرح- GITIS التي قدمت عرضاً فنياً بإسم ( people and Images ) من تأليف طلاب المعهد، والذى تضمن مشاهد من الحياة اليومية للانسان بكل ما تحمل من صراعات نفسية وطموحات وانكسارات وقدرة الارادة الشخصية لكل فرد في تخطى الحواجز والعقبات لتحقيق الاهداف، وقد بذل الطلاب جهداً بدنياً فائقاً وهو ما تطلبه الاداء التعبيرى والبدنى للعرض.
من جانبه عبر «أوليج فولينتسيف» المدير الفنى للفرقة عن سعادته باستقبال الجمهور المصرى للعرض مما ازال القلق الذي اصابه جراء العرض أمام الجمهور المصرى لأول مرة حيث تأكد له قبل انتهاء العرض أن الرسالة وصلت للجمهور الذواق للفنون الرفيعة، كما أكد على سعادة فريق العمل بنجاح العرض.
وقدم «عمرو قابيل» رئيس ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى الشكر لإدارة المركز الثقافى الروسى لمشاركته في فعاليات الملتقى واستقبال العرض الروسى والورش الفنية، خاصة وأن هي ضيف شرف الملتقى هذا العام.
وأشار «شريف جاد» مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى أن فرقة المعهد الروسي لفنون المسرح- GITIS اثبتت من جديد عراقة المؤسسة كواحدة من أهم اكاديميات المسرح في العالم.
كما عبر «مارات جاتين» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر عن سعادته بنجاح العرض المسرحى واقبال الجمهور المصرى على مشاهدة عروض المسرح الروسى العريق، خاصة وأن المعهد الروسى لفنون المسرح يُعد من أكبر وأقدم اكاديميات الفنون المسرحية في العالم، وتخرج منه اسماء ذهبية في عالم المسرح سواء من الروس أو الأجانب.
وكانت لجنة التحكيم برئاسة الفنان جمال سليمان قد حضرت العرض مع الجمهور ومجموعة من نقاد المسرح المعروفين على رأسهم الناقد محمد الروبى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة