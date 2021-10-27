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«العدل» ينظم ورشة عمل لمناقشة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة

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«العدل» ينظم ورشة عمل لمناقشة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة «العدل» ينظم ورشة عمل لمناقشة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة

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أعلن النائب عبدالمنعم امام، رئيس حزب العدل، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تنظم الحزب، لورشة عمل لمناقشة تأثيرات تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية، والبحث في كيفية التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق المستهدف من الليرادات الضريبية.
وأضاف الحزب في بيان له أن ورشة العمل ستتم بمشاركة عدد من المتخصصين، منهم رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، و احمد ابو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، و محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وعوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، و علا الممدوه المستشار المالي لشركة أسطول،ومحمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم للإدارة صناديق الاستثمار، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب لشؤون الاقتصادية، والنائب ايمن محسب عضو مجلس النواب، والنائب اكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب، ويدير الجلسة السيد محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة ايليت للاستشارات المالية وعضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية.

المصرى اليوم

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