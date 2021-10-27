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إنذار لوزيرى الصحة والرياضة لتغيير اسم نادى «إيسترن كومباني» بالدوري الممتاز

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إنذار لوزيرى الصحة والرياضة لتغيير اسم نادى «إيسترن كومباني» بالدوري الممتاز إنذار لوزيرى الصحة والرياضة لتغيير اسم نادى «إيسترن كومباني» بالدوري الممتاز

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تقدم نواب حزب العدل عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة والنائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل
بأنذار رسمي على يد محضر إلى وزيرة الصحة والسكان بصفتها ووزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفته مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة و رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان بصفته، ردا على ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان (نادي إيسترن كومباني حاليا)، بالشكل الذي يمثل ترويجا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كافة منتجات التبغ، والتي تعتبر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ. ولعل ذلك ما اثار حفيظة النائبين تجاه تلك التصريحات التي مثلت خرقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، بانه تقدم بطلب احاطة أيضا بهذا الشان حيث يطالب بتغيير اسم النادى اثناء مشاركته بالدوري الممتاز حيث أن اسم ايسترن كومباني مرتبط بصناعه التبغ وهو ما يمثل ترويجا للتدخين ومنتجاته، وبما ان الإتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على «حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه» وأشار إمام إلى مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الإتفاقية للحد من إستخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة اشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له ،والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين. وقد وقعت مصر على إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو ٢٠٠٣ وصدقت عليها في فبراير ٢٠٠٥ ،ومنذ عام ٢٠٠٨ إلزمت المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على كافة منتجات التبغ.
كما اضاف إمام، ان مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بأزدياد إعداد المدخنين، فوفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠٢٠، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي ١٨ مليون مدخن، وبما يشكل حوالي ١٧.٧٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية (١٥ عاما فأكثر). وهو ما يشير إلى ضرورة إعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرا لما يمثله من عبء صحي.

المصرى اليوم

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