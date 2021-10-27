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بهدف تنمية الوعي ..طلبة المدارس في مهمة شرطية في المنوفية

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بهدف تنمية الوعي ..طلبة المدارس في مهمة شرطية في المنوفية بهدف تنمية الوعي ..طلبة المدارس في مهمة شرطية في المنوفية

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قامت مديرية أمن المنوفية بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديرية (إدارة شرطة النجدة - إدارة المرور - إدارة الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما النشء صغار السن، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

المصرى اليوم

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