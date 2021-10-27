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شهدت أسعار كافة السلع الاستراتيجية زيادات مضطردة في البورصات العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي، وسط توقعات باستمرار موجه الارتفاعات خلال التعاقدات المقبلة، وفقا لتقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

ويرصد التقرير الشهري لاسعار السلع مستويات الاسعار في البورصات العالمية خلال 3 شهور لأغلب السلع الاستراتيجية الرئيسية، مع تقديم توقعات لمستويات الاسعار المستقبلية لكل سلعة اعتمادا على التقارير الدولية.

36٪ زيادة سنوية في اسعار السكر

وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر السكر الأبيض المكرر خلال شهر سبتمبر بنحو 36.5٪ مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مسجلا 496 دولار للطن.

وبدأت أسعار السكر في التحرك صعودا خلال يوليو حيث سجلت 443.6 دولار للطن وفي أغسطس ارتفعت لنحو 475.5 دولار، لتصل في سبتمبر عند 496 دولار للطن، وتوقع التقرير ان تكسر السكر حاجز ال 519 دولار للطن خلال تعاقدات ديسمبر.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في السكر الخام بنحو 54٪ خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، ليسجل خلال شهر سبتمبر 2021 متوسط سعري 427.6 دولار للطن مقارنة أيضا بنحو 390 دولار للطن خلال يوليو من نفس العام.

وتشير التوقعات أيضا إلى استمرار مؤشرات الصعود الجنوني ليرتفع عند 437 دولار للطن خلال تعاقدات أكتوبر ونوفمبر.

صعود جماعي لأسعار الحبوب

وأشار التقرير إلى صعود جماعي أيضا في أسعار الحبوب بكافة أنواعها القمح والأرز والذرة الصفراء، حيث سجلت أسعار القمح ارتفاع سنوي بنحو 28٪ خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأوضح ان اسعار القمح خلال يوليو الماضي سجل نحو 251 دولار للطن وارتفع خلال شهرين إلى 267.8 دولار للطن، بزيادة 16 دولار في الطن، متوقعا ان يواصل الصعود خلال تعاقدات ديسمبر ليسجل 277 دولار للطن.

ولم تكن الذرة الصفراء بأفضل حالاً، حيث سجل سعر الطن نحو 204.4 دولار خلال سبتمبر بنسبة زيادة بلغت 43٪ مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وسط توقعات ان تصل إلى 208 دولار للطن خلال تعاقدات ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بالأرز غير المقشور، فقد بلغ نسبة الزيادة السنوية خلال سبتمبر نحو 9٪ مسجلا 298 دولار للطن، وسط توقعات بوصوله إلى 302 دولار للطن خلال نوفمبر المقبل.

توقعات باستقرار اسعار الزيوت بعد زيادات تعدت 50٪

وسجلت أسعار الزيوت مستويات قياسية، حيث بلغ سعر زيت الزيتون البكر 3087 دولار للطن، بمعدل زيادة سنوية تجاوزت 50٪ فيما بلغت أسعار الزيتون البكر العادي نحو 2938 دولار للطن نسبة تغيير 45٪، وتشير التوقعات إلى هدوء الأسعار خلال الأشهر المقبلة مع توقعات بحدوث تراجعات طفيفة،

وسجلت أسعار زيت النخيل صعود سنوي بنحو 45٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، ولي المستوي الشهري، تراجع الأسعار خلال سبتمبر لتوقف موجة الصعود المتتالية حيث سجلت 1.27 خلال سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 1166 دولار للطن في أغسطس، من المتوقع ان تستقر عند معدلاتها الحالية خلال تعاقدات ديسمبر.

وفيما يتعلق بزيت الصويا فقد تجاوز معدل التغير السنوي اكثر من 70٪ مسجلا 1263 دولار للطن خلال سبتمبر، وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الارتفاع ليسجل مستوي قياسي جديد عن 1356 دولار للطن.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في سعر زيت عباد الشمس نحو 68٪، حيث سجل خلال 1359 دولار للطن في تعاقدات يوليو الماضي، وارتفع إلى 1444 دولار للطن في سبتمبر.