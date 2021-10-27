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أخفاها داخل مخزن سري بالسيارة.. إحباط تهريب 14500 قرص مخدر عبر منفذ السلوم

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أخفاها داخل مخزن سري بالسيارة.. إحباط تهريب 14500 قرص مخدر عبر منفذ السلوم أخفاها داخل مخزن سري بالسيارة.. إحباط تهريب 14500 قرص مخدر عبر منفذ السلوم

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية قبل تهريبها خارج البلاد عبر منفذ السلوم البري.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن المواني، اعتزام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات، مستخدمًا إحدى السيارات، وقيامه بإعداد مخزن سرى بالسيارة لإخفاء الأقراص المخدرة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال استقلاله السيارة أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البري بدائرة قسم شرطة السلوم، وبتفتيش السيارة عثرت القوات على 14500 قرص لعقار «أبتريل» مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة، ومبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية» وهاتفي محمول.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بتحصله على تلك العقاقير من عنصرين إجراميين، جارٍ العمل على ضبطهما.

المصرى اليوم

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