أخبار عاجلة

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط 9692 مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

Print
«الداخلية»: ضبط 9692 مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 9692 مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9692) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (272) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1031) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9692) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9648) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».
واضافت: «تم تحرير (1031) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (272) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1584) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين «.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى

الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا

الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا