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على طريقة نجلاء بدر .. منة فضالي تتعرض للانتقادات بسبب فستانها الجريء

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على طريقة نجلاء بدر .. منة فضالي تتعرض للانتقادات بسبب فستانها الجريء على طريقة نجلاء بدر .. منة فضالي تتعرض للانتقادات بسبب فستانها الجريء

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وهو التكريم الذي تلقته منة فضالي عن أداءها لشخصية «عزيزة» شقيقة عساف الغريب- الذي جسد دوره النجم أحمد السقا- في مسلسل «نسل الأغراب»، والتي تشهد الأحداث قتلها، وظهرت «فضالي» دون ماكياج وببشرة غامقة لإتقان الشخصية، ماأدى إلى إشادة بعض متابعي المسلسل بأداءها أكثر من بطلة العمل الفنانة مي عمر، خاصة أن الأخيرة ظهرت بماكياج ثقيل مقارنة بظهور منة فضالي خلال مشاهدها.

نجلاء بدر - صورة أرشيفية

وظهرت «فضالي» خلال الحفل، بفستان أزرق مفتوح من الصدر، ورغم ارتداءها بطانة شفافة إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات من متابعيها حول جرأة فستانها، وشبهها بعض المتابعين بإطلالة الفنانة نجلاء بدر الجريئة التي ظهرت بها مؤخرا في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

يذكر أن أحداث مسلسل «نسل الأغراب» في أجواء صعيدية، من بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، أحمد مالك، إدوارد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش، المسلسل من إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي، وتعرض لانتقادات كبيرة واتهامات بالمبالغة في أحداثه، أدت في النهاية إلى وقف المتحدة للإعلام التعامل مع مخرجه محمد سامي.

المصرى اليوم

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